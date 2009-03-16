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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Спасибо за fav картинку
Ответный отзыв
Заказчик с хорошим вкусом.
$2
10 баллов
16 лет назад
Обладает креативным мышлением и способен на нестандартные решения. Очень рекоммендую, как исполнителя.
Ответный отзыв
Адекватный заказщик с которым приятно работать.
$40
10 баллов
16 лет назад
Работу выполнил своевременно с учетом пожеланий. Все остались довольны, отличный дизайнер, спасибо.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказщик с которым приятно работать.
$5
10 баллов
16 лет назад
Быстрое и четкое выполнение задачи.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказщик.
$10
10 баллов
16 лет назад
Работу выполнил очень быстро. Учёл все мои пожелания. Подсказал дополнительную инфу. Молодец.
Ответный отзыв
Все хорошо