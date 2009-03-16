nibug

Сергей nibug

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю без *уйни

Портфолио

Отзывы заказчиков

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
16 лет назад
Нужно сделать fav иконку
Спасибо за fav картинку
Заказчик с хорошим вкусом.
Ответный отзыв
bbcat
Яков 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
$2
10 баллов
16 лет назад
Придумать название, подобрать доменное имя.
Обладает креативным мышлением и способен на нестандартные решения. Очень рекоммендую, как исполнителя.
Адекватный заказщик с которым приятно работать.
Ответный отзыв
Tory
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Обложка для журнала
Работу выполнил своевременно с учетом пожеланий. Все остались довольны, отличный дизайнер, спасибо.
Хороший адекватный заказщик с которым приятно работать.
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gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Favicon
Быстрое и четкое выполнение задачи.
Хороший, адекватный заказщик.
Ответный отзыв
neironix
Игорь 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Лого
Работу выполнил очень быстро. Учёл все мои пожелания. Подсказал дополнительную инфу. Молодец.
Все хорошо
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