Нужно сделать fav иконку

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка672 просмотра
#1$

Здравствуйте. Нужно сделать fav иконку для сайта http://fun-torrent.ru

Иконка должна быть запоминающаяся.

16 лет назад
correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

nibug
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Спасибо за fav картинку
Заказчик с хорошим вкусом.

Заявки фрилансеров

nibug
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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