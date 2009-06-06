Flash-кнопка на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки251 просмотр

Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей.

В приложении - примерный вариант,который хотелось бы увидеть композиционно,но только - во флеш и чтобы это было красиво!

Сроки и цены прошу указать в ваших предложениях.

16 лет назад
kosutia2
Belov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
$10
5 дней

Заявки фрилансеров

Messin
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
16 лет назад

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