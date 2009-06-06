Flash-кнопка на сайт

Все понятно из названия - нужно сделать одну, но очень красивую флеш-кнопку на сайт, с текстом не на русском, и главное - с каким-нибудь эффектом, чтобы она привлекала посетителей.

В приложении - примерный вариант,который хотелось бы увидеть композиционно,но только - во флеш и чтобы это было красиво!

Сроки и цены прошу указать в ваших предложениях.