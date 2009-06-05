Скрочно требуется специалист для разработки дизайна проектов (ТЗ в приложени) на конкурсной основе. Без "затяжек". Более детальное обсуждение при личной встрече у нас в офисе, м. Савеловская. Разработка эскизов/предварительных макетов в течение 5 ...
Необходимо нарисовать дизайн для сайта
Необходимо нарисовать дизайн для сайта. Хочу именно типа как тут: http://gvozd.ru. Обязательно вывод категорий магазина, как в примере. Цветовая гамма такая же. По сути он нравится, но нужно сделать свой вариант по этому примеру.
Срок 3-5 дней.
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