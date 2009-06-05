Разработать дизайн сайта для поиска работы

Добрый день! Ищу грамотного дизайнера, который сможет нарисовать сайт на 5+.

Тематика - поиск работы. Скорее даже сервис чем сайт.

Человек попадает на сайт, заполняет резюме, указывает регион и резюме попадает во все кадровые агентства и на основные сайты по поиску работы.

Нравится диз - a1agregator.ru, sape.ru, weblancer.

Главная задача - человек попадает на главную и не теряется, причем человек обычный.

Бюджет есть указан как ориентир.

По работе - одна главная страница с графикой, остальные внутренние - просто интерфейс, но красивый. Впрочем могу и иконки заказать если нужно будет.

Жду ваших предложений.