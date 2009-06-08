Подправить картинки и графический текст на сайте

Заменить три надписи на картинках по центру страницы.

1. фото оставить тоже самое. Текст: «Бетон» заменить на «Доставка бетона»

2. 02.jpg — «Металл» заменить на «Бетонный завод».

3. 03.gif — «Фанера» заменить на «Бетон насосы»

Надписи и тексты должны меняться при наведении курсора (так, как это уже сделано на исходной картинке).

С вас — работающая страница (дам фтп доступ) + исходники картинок в psd (чтобы можно было поправить надпись).

Срок: 1 день.

Стоимость: указывайте.