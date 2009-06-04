Требуется разработать макет дизайна сайта компании, занмающимися альтернативными источниками энергии. Верстка и программирование не нужны. Только дизайн.
Дизайн сайта, создание сайта
Уважаемые, фрилансеры! Объявляется конкурс…ГОНОРАР ОПРЕДЕЛЯЕТЕ – ВЫ! ( Взависимости от выполняемой задачи:1.дизайн сайта, 2.дизайн обложки книги, или 3.Создание сайта "под ключ") 100$ -1000$
Данный тендер направлен на поиск ответственного и умелого исполнителя.
Главной задачей данного тендера, является создание НОВОГО персонального сайта для известного писателя, психогенетика – Минькиной Е.В. minkina.ru/ для возможности общения с многочисленными почитателями литературного таланта автора.
Так же, требуется разработка дизайна обложки, вновь, переиздаваемой книги «Утро бабочки» и презентационный ролик.
Жду от вас КРАСИВЫЕ предложения с РЕАЛЬНЫМИ стоимостью и сроком выполнения.
Предполагаемая навигация, а так же пожелания – в файле (Красивые, оригинальные решения и технологии из вашего опыта и видения – приветствуются). Дизайн, стиль, технологии, необходимые для создания сайта, Вы, можете, подчерпнуть из книги (кто, ещё, не читал) minkina.ru/files/1/ . При необходимости – у меня есть пара десятков книг и несколько аудидисков – можете получить у меня, в офисе, БЕСПЛАТНО
На основании Ваших работ и последующегообщения будет определён исполнитель. Возможны – последующие ЗАКАЗЫ и по другим направлениям!
Всем профи – желаю удачи!!!
P.S. Я – не автор, а его сотрудник – отметаю пустые предложения, а представляю вниманию, только, достойные. Нет необходимости комментировать существующий сайт, он создавался без целей и задач, которые поставлены сейчаc
ВСЕ ВОПРОСЫ можете уточнить (495) 948-0938 или [email protected] Эдуард
Заявки фрилансеров
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