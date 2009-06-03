Редизайн сайта

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Закрыт43 заявки433 просмотра

Требуется редизайн сайта http://vsebest.ru/ Сайт под системой NetCat/ тематика сайта остается прежней ( Комплексное оснощение баров,ресторанов, клубов, пансионатов, дискобаров, кафе и т.п)... + нужен фирменный стиль+логотип+название компании+доменное имя... Расмотрю вариант создание сайта с нуля под ключ.

16 лет назад
Saiton
Андрей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров