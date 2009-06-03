Доработать сайт онлайн аптеки

Здравствуйте!

Нужно усовершенствовать, доработать сайт по продаже таблеток. То есть сделать дизайн очень красивым - привлекательным для пользователей.

Скрин того что нужно дорабатывать предоставлю.

Жду ваших предложений.

К вам требованием : ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляйте свое ПОРТФОЛИО.

Спасибо!