Доработать сайт онлайн аптеки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок291 просмотр

Здравствуйте!

Нужно усовершенствовать, доработать сайт по продаже таблеток. То есть сделать дизайн очень красивым - привлекательным для пользователей.

Скрин того что нужно дорабатывать предоставлю.

Жду ваших предложений.

К вам требованием : ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставляйте свое ПОРТФОЛИО.

Спасибо!

16 лет назад
klass
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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