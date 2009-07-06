Дизайн сайта по рукоделию

Есть сайт http://round-robin.ru о рукоделии (вышивка крестом). Для него необходимо разработать дизайн.

Структура сайта будет немного другая, но общая идея останется такой же.

Приоритет у дизайнеров-женщин.

Нарисовать необходимо весь сайт полностью:

- главная страница,

- дизайн страниц со статьями,

- дизайн кабинета пользователя,

- возможно еще другие какие-то (основной дизайн остается одним и тем же, меняется только внутренняя часть).

По прошлому опыту... Ожидаю тесную работу по корректировке деталей дизайна.

Хотелось бы чтобы дизайнер имел представление о верстке сайта (HTML) и сделал дизайн который можно сверстать без танцев с бубном.

На сайте также есть несколько различных видов форм, хотелось бы обсудить как их лучше представить для лучшего удобства ввода информации.

Также у меня есть своё видение и некоторые основные идеи в дизайне, которые хотелось бы увидеть на сайте.

По деньгам, пока планирую в районе 3000р (100$), обсуждаемо

PS: в будущем необходимо будет еще сделать один сайт, если сработаемся