Дизайн сайта по рукоделию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен48 заявок497 просмотров

Есть сайт http://round-robin.ru о рукоделии (вышивка крестом). Для него необходимо разработать дизайн.

Структура сайта будет немного другая, но общая идея останется такой же.

Приоритет у дизайнеров-женщин.

Нарисовать необходимо весь сайт полностью:

- главная страница,

- дизайн страниц со статьями,

- дизайн кабинета пользователя,

- возможно еще другие какие-то (основной дизайн остается одним и тем же, меняется только внутренняя часть).

По прошлому опыту... Ожидаю тесную работу по корректировке деталей дизайна.

Хотелось бы чтобы дизайнер имел представление о верстке сайта (HTML) и сделал дизайн который можно сверстать без танцев с бубном.

На сайте также есть несколько различных видов форм, хотелось бы обсудить как их лучше представить для лучшего удобства ввода информации.

Также у меня есть своё видение и некоторые основные идеи в дизайне, которые хотелось бы увидеть на сайте.

По деньгам, пока планирую в районе 3000р (100$), обсуждаемо

PS: в будущем необходимо будет еще сделать один сайт, если сработаемся

HTML
16 лет назад
CupIvan
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$80
5 дней
Цены низкие, работает быстро, старается выполнить все капризы заказчика :-) Маленький минусик за то, что не предоставляет несколько различных набросков дизайна для последующего выбора направления работ. (Возможно стоит это обговорить заранее)
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Template для magento

    $130

    Нужно сделать 1 темлейт для magento. Требования к нему в аттаче. Внешний вид - отдельно письмом будет предоставлен.

    Magento
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна

    $100

    Необходимо переоформить главную страницу сайта. Структуру (верстку) трогать не надо, необходимо лишь доработать некоторые элементы. 1. Кнопки с разделами в центре страницы, дооформить представление домика (добавить фон какой-нибудь или еще что ... ) нынешний ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн и логотип для сайта (файловый архив)

    Задача: Необходимо разработать легкий в стиле минимализм дизайн для сайта (тематика - файловый архив). Создать логотип как основу сайта. Пожелания: Цветовая гамма приятных для восприятия сочетаний. Так как на сайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта и фирменный стиль

    $250

    Требуется дизайн корпоративного сайта (только нарисовать в фотшопе, без верстки) требование - использование только веб сейф + прорисовать элементы фирменного стиля - визитки, папки и т.п. Лого брендов и концепция ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн одной странички

    $30

    Нужен дизайн одной страницы сверстанный в HTML. Должен включать в себя логотип. Тематика сайта на подобии http://70cents.net/ Страничка такого плана и нужна. ICQ: 330164453

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редизайн

    Здравствуйте! Необходим редизайн веб-сервиса (mymall.com.ua). А именно: посмотреть на сервис, указать на ошибки в дизайне и юзабилити(!), предложить свои идеи (никаких шаблонов!), воплотить их в жизнь. Для меня крайне важно получить отличный результат. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    $50

    Требуется разработчик Joomla шаблонов на основании рекламных модулей. Имеется разработанные рекламные модули, требуется создавать шаблоны. Работы 2 - 5 в месяц. Оплата по договоренности.

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для web-студии

    $170

    Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!! Хотели бы сделать дизайн + верстка под jooml 1.5. Бюджет до 170$. Краткое ТЗ 1. Название сайта: ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад