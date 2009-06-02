Дизайн для web-студии

# 1 — $

Здравствуйте Дорогие Фрилансеры!!!

Хотели бы сделать дизайн + верстка под jooml 1.5.

Бюджет до 170$.

Краткое ТЗ

1. Название сайта: Студия web-дизайна “Hamelius”

2. Логотип сайта:

3. Дизайн сайта должен соответствовать теме (что-то с хамелеоном), но не в буквальном смысле. Должно выглядеть красочно, стильно и оригинально. Хотелось бы, чтобы шапка главной страницы была во flash

4. Меню сайта:

- главная;

- портфолио;

- услуги (выпадающее меню);

- новости;

- контакты.

- обратная связь

5. Что должно быть на главной:

a) Новости (краткая лента.)

b) обязательно, чтобы на главной было место для наших партнеров (логотипы)

c) Еще что-то (предложить самому)

d) наверное, на главной краткое отображение случайных работ конкретного раздела.(но на ваше усмотрение)

В приложении логотип!!!

Направленность сайта необходимо особо учитывать при создании дизайна.

В общем Четких рамок нет! поэтому подумайте сами.

Валидность и кроссбраузерность - будут проверены, дизайн с ошибками - принят и оплачен не будет до момента их устранения/доработки.

Убедительная просьба, сразу указывать цену и сроки исполнения заказа (кстати скорость здесь не главный критерий - Качество и Функциональность - главный).

Оплата по факту выполнения работы, работаю без предоплаты.

За участие в конкурсе не плачу!!!!