Е-commerce сайт и его запуск в работу

Необходим программист и дизайнер (хорошо если это будет один исполнитель),

для разработки е-commerce сайта. Знания PHP, MySQL, Java, Ajax.

Дизайн сайта должен быть в стиле Web2, в спокойных светлых тонах (это уже

будет обсуждаться персонально с исполнителем).

Требования к программисту:

1. опыт разработки сайтов е-commerce.

2. опыт подключения PayPal.

3. API