Нужно переделать дизайн данного сайта http://lastmovie.ru/news/ на дле + нарисовать новое лого т.к. название сайта изменилось (+ переделать вид материалов) в личку не писать
Е-commerce сайт и его запуск в работу
Необходим программист и дизайнер (хорошо если это будет один исполнитель),
для разработки е-commerce сайта. Знания PHP, MySQL, Java, Ajax.
Дизайн сайта должен быть в стиле Web2, в спокойных светлых тонах (это уже
будет обсуждаться персонально с исполнителем).
Требования к программисту:
1. опыт разработки сайтов е-commerce.
2. опыт подключения PayPal.
3. API
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