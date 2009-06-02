Е-commerce сайт и его запуск в работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Необходим программист и дизайнер (хорошо если это будет один исполнитель),

для разработки е-commerce сайта. Знания PHP, MySQL, Java, Ajax.

Дизайн сайта должен быть в стиле Web2, в спокойных светлых тонах (это уже

будет обсуждаться персонально с исполнителем).

Требования к программисту:

1. опыт разработки сайтов е-commerce.

2. опыт подключения PayPal.

3. API

AJAXJavaMySQLPHP
16 лет назад
Orion2009
Владимир 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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