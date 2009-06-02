Компания, занимается сетями, прокладкой кабелей, настройкой оборудования. Указывайте цену и сроки, а также ссылки на ваши подобные проекты в портфолио. Пример в приложении. Подробности при переписке.
Дизайн сайта для строительной компании
Добрый день!
присылайте образцы выполненных работ по дизайну сайта для строительной компании с указанием цены за осуществлённый дизайн.
только сюда, не в приват!
спасибо
Сергей
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