Сайт по продаже электронных денег

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок208 просмотров

Требуется дизайнер для создания сайта по продаже Яндекс денег и WebMoney. Сайт-визитка.

Требуется дизайн + "натянуть" дизайн на друпал.

ТЗ высылается отдельно по почте.

Drupal
16 лет назад
koptubenko
Ееее 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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