Нужен дизайн для интернет магазина на основе osCommerce. Нужно нарисовать 3 страницы. 1.Главная. 2.Корзина. 3.Описание товара. В шапке должны быть указаны телефоны, icq, email. Шапка должна ...
ЭкоЗолоПроект
Сайт для компании ЭкоЗолоПродукт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Всего 2 страницы: главная и уровень категории идея и html наброски есть, нужно доработать и сделать профессионально верстка на дивах. + 3 варианта логотипа ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем спасибо, исполнитель выбран!Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать шаблон под DLE, нарисовать дизайн, сверстать, вообщем чтобы мне осталось только закинуть ваш шаблон в папку tempelaes и пользоваться им. Шаблон должен быть встиле сайта: 1wareznik.ru/ Пишите цены.асю 598194710 ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Задача: наполнить ресурс http://ut2fw.com, брать информацию с http://ut2fw.cqham.ru Дизайн самый простой - есть готовый вариант или на выбор исполнителя работы, т.е. тема решается и оговаривается. Требование к исполнителю - отличать ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад
Доброго времени суток! Интересует Качественный, яркий, не перегруженный дизайн сайта, если понравится, то будет еще 4 проекта. Более подробно выбранному исполнителю. Повторяюсь, интересует качество! Готовы достойно оплатить хорошую работу, жду ваших предложений. ...Дизайн сайтов93 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется уникальный не шаблонный дизайн для сайта. Подробности в личку. Отписываться только здесь. Все, кто пишет в аську, почту или личку - игнорируются.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $80
Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый. Структура следующая (главная страница): - шапка # должна содержать адрес сайта - "хлебные крошки" - категории # одноуровненый ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеющийся сайт (Joomla!) с простым дизайном, необходимо "отточить": 1. Разработать новый дизайн, согласно пожеланиям заказчика (с Flash-шапкой). 2. Применить разработанный дизайн к шаблону Joomla!. Желательно разработать дизайн с учетом уже имеющегося ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Редизайн иностранных сайтов с учетом российской специфики. Сайтов более 5.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад