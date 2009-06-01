Добрый день. Требуется уникальный не шаблонный дизайн для сайта. Подробности в личку. Отписываться только здесь. Все, кто пишет в аську, почту или личку - игнорируются.
Дизайн сайта
Доброго времени суток!
Интересует Качественный, яркий, не перегруженный дизайн сайта, если понравится, то будет еще 4 проекта.
Более подробно выбранному исполнителю.
Повторяюсь, интересует качество! Готовы достойно оплатить хорошую работу, жду ваших предложений.
Без портфолио просьба не беспокоить!
Предложения оставлять ТУТ, я сам Вас найду.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $80
Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый. Структура следующая (главная страница): - шапка # должна содержать адрес сайта - "хлебные крошки" - категории # одноуровненый ...Завершен16 лет назад
Имеющийся сайт (Joomla!) с простым дизайном, необходимо "отточить": 1. Разработать новый дизайн, согласно пожеланиям заказчика (с Flash-шапкой). 2. Применить разработанный дизайн к шаблону Joomla!. Желательно разработать дизайн с учетом уже имеющегося ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Редизайн иностранных сайтов с учетом российской специфики. Сайтов более 5.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
Требуется дизайнер для создания графического дизайна сайта. Предпочтение тем, у кого есть опыт работы с web-интерфейсами. Принимаю предложения ТОЛЬКО от жителей Москвы (необходимо наличие возможности присутствия человека на коротких встречах в ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
ЗАДАЧА: Редизайн существующего сайта www.jstrading.cz Сайт сделан на CMS поэтому необходимо сохранить layout. Было бы интересно использование флэш компонента (ов). Пожалуйста пишите редложения по цене и ...Завершен16 лет назад
- $80
Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый. Структура следующая (главная страница): - шапка # должна содержать адрес сайта - "хлебные крошки" - категории ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть жесткая структура проекта, необходимо сделать оптовый заказ - ряд сайтов разных тематик общим количеством 20 штук. На основании структуры рисуются разные по стилю и графическим элементам сайты, но расположение модулей практически одинаковое. ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужно нарисовать простой дизайн интернет-магазина торгующего кондиционерами. Магазин будет называться Air-Shop Каких-то особых требований-пожеланий к дизайну нет. Хотелось бы, чтобы дизайн передавал атмосферу свежести, чистоты, комфорта. Хотелось бы что-то наподобии http://www.artlebedev.ru/everything/samsung/air2/ Верстать ...Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт16 лет назад
Новый дизайн для сайта компании. www.micro-tech.com.uaЗакрыт16 лет назад