Макет и дизайн

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки168 просмотров
#1$

Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый.

Структура следующая (главная страница):

- шапка

# должна содержать адрес сайта

- "хлебные крошки"

- категории

# одноуровненый список из 8-10 элементов

- счетчики

# 2-3 кнопки 88х31

- контент (2-3 записи)

# заголовок

# дата/время добавления

# число комментариев

# анонс с картинкой (дизайнеру выбрать размер картинки)

# 2 иконки (голосовать "за" или "против", выводить текущий рейтинг -> плюсомет)

- футер

# короткий дисклаймер

# года работы сайта

- баннерные места (2 штуки)

# предусмотреть 468х60 и 120/160х600

- облако тегов

для страницы с одиночной записью сделать:

- вывод комментариев

# имя

# дата/время

# текст

- форма комментирования (аналогично)

- форма отправки ссылки другу по e-mail

# e-mail

# имя отправителя

Цель сделать не олдскульный макет, а что-то поинтереснее, помодерновее. В аттаче пример, чего делать НЕ НАДО.

Цена за первоначальный дизайн - $80, возможен торг в обе стороны. Исполнителя выбираю по предложенному макету (просто блоки, чтобы понять что где, можно сделать хоть в mspaint), после чего сообщаю более подробные детали будущего сайта. Если исполнитель заинтересован, на базе макета закажу еще несколько за дополнительную плату.

16 лет назад
1982587
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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