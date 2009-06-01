Есть жесткая структура проекта, необходимо сделать оптовый заказ - ряд сайтов разных тематик общим количеством 20 штук. На основании структуры рисуются разные по стилю и графическим элементам сайты, но расположение модулей практически одинаковое. ...
Макет и дизайн
Для сайта нужен макет (структура), после утверждения сам дизайн. Дизайн резиновый.
Структура следующая (главная страница):
- шапка
# должна содержать адрес сайта
- "хлебные крошки"
- категории
# одноуровненый список из 8-10 элементов
- счетчики
# 2-3 кнопки 88х31
- контент (2-3 записи)
# заголовок
# дата/время добавления
# число комментариев
# анонс с картинкой (дизайнеру выбрать размер картинки)
# 2 иконки (голосовать "за" или "против", выводить текущий рейтинг -> плюсомет)
- футер
# короткий дисклаймер
# года работы сайта
- баннерные места (2 штуки)
# предусмотреть 468х60 и 120/160х600
- облако тегов
для страницы с одиночной записью сделать:
- вывод комментариев
# имя
# дата/время
# текст
- форма комментирования (аналогично)
- форма отправки ссылки другу по e-mail
# имя отправителя
Цель сделать не олдскульный макет, а что-то поинтереснее, помодерновее. В аттаче пример, чего делать НЕ НАДО.
Цена за первоначальный дизайн - $80, возможен торг в обе стороны. Исполнителя выбираю по предложенному макету (просто блоки, чтобы понять что где, можно сделать хоть в mspaint), после чего сообщаю более подробные детали будущего сайта. Если исполнитель заинтересован, на базе макета закажу еще несколько за дополнительную плату.
Заявки фрилансеров
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