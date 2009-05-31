Сайт компании по продаже строительных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок253 просмотра
#1$

Требуется сделать макет сайта компании по продаже строительных материалов, однако сайт должен быть общей тематики, т.к. компания занимается оказанием широкого комплекса услуг: рытье котлованов, сдача в аренду и продажа тяжелой и спец техники, продажей мебели и отделкой офисов и квартир.

Структура сайта: горизонтальное меню - общее, вертикальное меню - перечень номенклатуры и услуг по категориям.

Предлагайте бюджет.

16 лет назад
latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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