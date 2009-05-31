Дизайн сайта.

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Здравствуйте, господа Веб-ленсеры.

В данный момент нам приходится открыть конкурс на разработку дизайна сайта.

В конкурсе могут участвовать:

1. Физические лица (частные, НЕСТУДИИ)

2. Все время работающие на УДАЛЕНКЕ (не принадлежащие на данный момент не одной студии)

3. Адекватно оценивающие стоимость собственных работ, и понимающих, что он, уровень, не должен быть ниже нашего (www.ooo-dm.com)

4. Не надо писать - что возьмусь, тра тра тра... Дайте предоплату... Это конкурс!!!

Задание конкурса:

Задание:

1. Цвета сайта: зеленый, красный, синий и желтый,

2. Отображение: красочный, сочный

3. Идея заказчика: дом, семья рядом, газон.

Карта сайта

1. Главная

2. Строительство коттеджей по канадской технологии

a. Технология

b. Фотогалерея

c. Проекты

3. Внешние отделочные работы

a. Фотогалерея

4. Внутренние отделочные работы

a. Фотогалерея

5. Натяжные потолки

a. Фотогалерея

6. Отопление

Название проекта: www.Ekonom-Dom.ru

Логотипа нет… (надо новый в рамках дизайна сайта)

Что Вы получите от участия:

1. Если Вы переплюнуть нашего штатного дизайнера, он в данный момент работает над этим же сайтом, и по стоимости будете в том же диапазоне, то я думаю, что Вы найдете постоянную работу (станете частью нашей студии)