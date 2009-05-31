Дизайн сайта.

$325
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки1527 просмотров
#1$

Здравствуйте, господа Веб-ленсеры.

В данный момент нам приходится открыть конкурс на разработку дизайна сайта.

В конкурсе могут участвовать:

1. Физические лица (частные, НЕСТУДИИ)

2. Все время работающие на УДАЛЕНКЕ (не принадлежащие на данный момент не одной студии)

3. Адекватно оценивающие стоимость собственных работ, и понимающих, что он, уровень, не должен быть ниже нашего (www.ooo-dm.com)

4. Не надо писать - что возьмусь, тра тра тра... Дайте предоплату... Это конкурс!!!

Задание конкурса:

Задание:

1. Цвета сайта: зеленый, красный, синий и желтый,

2. Отображение: красочный, сочный

3. Идея заказчика: дом, семья рядом, газон.

Карта сайта

1. Главная

2. Строительство коттеджей по канадской технологии

a. Технология

b. Фотогалерея

c. Проекты

3. Внешние отделочные работы

a. Фотогалерея

4. Внутренние отделочные работы

a. Фотогалерея

5. Натяжные потолки

a. Фотогалерея

6. Отопление

Название проекта: www.Ekonom-Dom.ru

Логотипа нет… (надо новый в рамках дизайна сайта)

Что Вы получите от участия:

1. Если Вы переплюнуть нашего штатного дизайнера, он в данный момент работает над этим же сайтом, и по стоимости будете в том же диапазоне, то я думаю, что Вы найдете постоянную работу (станете частью нашей студии)

16 лет назад
dma743
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны шаблоны (дизайн + вёрстка) под WebAssist

    $150

    Нужны шаблоны (дизайн + вёрстка) под WebAssist для сайта спортивных товаров. Дизайн должен быть похож на sportmaster.ru На сайте не должно быть голых мужских тел и молодых девушек. Нужно чтобы каталог по ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $150

    Что от Вас требуется нарисовать маломальский дизайн (лого, пара кнопок и линий) и вёрстка на DLE 8.0 Тематика сайта: Музыка Всё остальное обсудим в icq три88четыре99

    DLE
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработатать мой дизайн в psd и натянуть на Drupal

    $100

    Есть сайт http://swshost.prophp.us/moszem/ там установлен резиновый шаблон drupal. есть почти готовый дизайн сайта в psd файле. Возможно нужно дополнить мой дизайн внести небольшие декоративные конструктивные изменения. потом натянуть на drupal. Если будут хорошие предложение и ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн

    Поменять дизайн на форуме IPB 434526675 все остальное обговорим в асе.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта туркомпании для joomla

    $270

    Необходимо сделать дизайн и верстку шаблона сайта для joomla. Цена вопроса 8-9 тыс. руб. Оплата исключительно через Я.Деньги. Возможна безопасная сделка. Сюда входит создание дизайна и подготовка шаблона для joomla. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта строительной компании для joomla

    $350

    Необходимо выполнить дизайн для сайта строительной компании и сверстать шаблон для joomla. Направление работы организации - ремонт и отделка квартир и коттеджей. Необходимые разделы на сайте: фотогалерея с примечаниями, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для автосервиса в японском стиле.

    $250

    1) Нас подвел дизайнер, поэтому проект сверхсрочный 2) Нужен приятный дизайн в японском стиле, можно разместить самурая с гаечным ключом, веточку сакуры и что-нибудь в этом духе. 3) Если у вас нет возможности ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн Launcher'a и лого

    $100

    Работа состоит из двух частей. 1. Требуется либо новый дизайн для ланчера (материал предоставляется) либо довести до ума существующий вариант (в основном перерисовать кнопочки) 2. Требуется "подписать" лого в формате .dds ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад