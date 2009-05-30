Дизайн сайта строительной компании для joomla

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок432 просмотра

Необходимо выполнить дизайн для сайта строительной компании и сверстать

шаблон для joomla.

Направление работы организации - ремонт и отделка квартир и коттеджей.

Необходимые разделы на сайте: фотогалерея с примечаниями, контакты, перечень услуг,

партнеры, отзывы клиентов.

Цена вопроса 10.000 руб. Сюда входит дизайн сайта и верстка. Оплата исключительно через Я.Деньги.

Возможна безопасная сделка.

Сайт, на который стоит ориентироваться при разработке:

http://www.ikea.com/ru/

(цветовая схема будет немного другой)

Более точное ТЗ будет сообщено непосредственному исполнителю.

Joomla
16 лет назад
compintech
Степан 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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