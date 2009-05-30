Необходимо "перекрасить" элементы сайта www.eurojobs.kiev.ua с существующего цветового диапазона в более темный (см. в эттаче). Элементы верстки будут высланы. Плюс сделать 2 баннера, аналогичные этим www.claruskiev.com, но по размерам указанным мною. ...
Дизайн сайта строительной компании для joomla
Необходимо выполнить дизайн для сайта строительной компании и сверстать
шаблон для joomla.
Направление работы организации - ремонт и отделка квартир и коттеджей.
Необходимые разделы на сайте: фотогалерея с примечаниями, контакты, перечень услуг,
партнеры, отзывы клиентов.
Цена вопроса 10.000 руб. Сюда входит дизайн сайта и верстка. Оплата исключительно через Я.Деньги.
Возможна безопасная сделка.
Сайт, на который стоит ориентироваться при разработке:
(цветовая схема будет немного другой)
Более точное ТЗ будет сообщено непосредственному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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