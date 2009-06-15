День добрый. Есть сайт - у него есть главная страница + внутренние. Задача: создать-нарисовать 3 шапки на 3 внутренние страницы(их на сайте НЕТ): 1. Услуги 2. ТеплоВодоснабжение 3. Общестроительные ...
Переделки в дизе сайта
Необходимо "перекрасить" элементы сайта www.eurojobs.kiev.ua с существующего цветового диапазона в более темный (см. в эттаче).
Элементы верстки будут высланы.
Плюс сделать 2 баннера, аналогичные этим www.claruskiev.com, но по размерам указанным мною.
Цены просьба указывать в сервисе - личку, а тем более icq игнорирую.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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