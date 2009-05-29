Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании http://consult-help.kz/ Вот старый сайт. Нужна новая концепция. - Минимум графики - Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие ...
Качественно разработать макет сайта
Необходим качественный дизайн главной страницы и 5 похожих банеров.
Требования к исполнителю:
- возможность быстро приступить и быстро сделать.
- наличие опыта рисования как художник (не клип-арт).
- наличие портфолио (минимум 10 работ по этой теме).
- наличие макетов для иностранных компаний.
Посылайте предложение только в случае соответствия данным требованиям. Бриф высылаю по запросу на email.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Товар в магазине : Бижутерия, жемчуг, изделия из серебраДизайн сайтов17 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина. Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле. Также нужно нарисовать рекламный баннер (акция). Работы не много, но ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать графический макет страницы приглашения в развлекательную социальную сеть с функциями видио, фото, приколы, анкеты, друзья и т.д. ТЗ в атачеДизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Дизайн для сайта в личку пишите...Работы не многоДизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Нужен макет psd для сайта поздравлений, тостов, подарков. Минимальной шапкой, левый блок - новости и меню, в шапке меню, основной блок, подвал. С шрифтами. Цвета: фон - белый, цветовая гамма светлые тона (голубой, желтый и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта.. 1 страница.. ХТМЛ с добавлением экшн скриптов.. тексты и иконки предоставляю..Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн для магазина. http://alt-shop.ru Предлагайте варианты. Возможно также потребуется установка дизайна на сайт.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн для сайта.... подробности в личку/аську 194436054Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
Дизайн на тему World of Warcraft под CMS DLE Бюджет ~50$. Пишите в ICQ#: 393-677-856 Кидалы идут лесом!Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад