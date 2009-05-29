Качественно разработать макет сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки186 просмотров
#1$

Необходим качественный дизайн главной страницы и 5 похожих банеров.

Требования к исполнителю:

- возможность быстро приступить и быстро сделать.

- наличие опыта рисования как художник (не клип-арт).

- наличие портфолио (минимум 10 работ по этой теме).

- наличие макетов для иностранных компаний.

Посылайте предложение только в случае соответствия данным требованиям. Бриф высылаю по запросу на email.

16 лет назад
kostpost
Kost Last 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров