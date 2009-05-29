Оформление новых элементов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок263 просмотра

Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина.

Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле.

Также нужно нарисовать рекламный баннер (акция).

Работы не много, но качество нужно максимальное.

Оставляйте здесь портфолио.

Если уровень работ устроит, скину более подробное ТЗ на оценку.

16 лет назад
Sattt
--- Satori 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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