Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании http://consult-help.kz/ Вот старый сайт. Нужна новая концепция. - Минимум графики - Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие ...
Оформление новых элементов сайта
Нужно оформить несколько новых элементов действующего интернет-магазина.
Дизайн сайта уже есть, необходимо только сделать несколько страниц в том же стиле.
Также нужно нарисовать рекламный баннер (акция).
Работы не много, но качество нужно максимальное.
Оставляйте здесь портфолио.
Если уровень работ устроит, скину более подробное ТЗ на оценку.
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