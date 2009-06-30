Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании

http://consult-help.kz/ Вот старый сайт.

Нужна новая концепция.

- Минимум графики

- Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие то документы

- Что то свежее, стильное и красивое

Структура:

3 колоночный сайт.

Верху не сильно высокая шапка - слева шлеш лого

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