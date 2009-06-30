Строгий, стильный дизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен73 заявки872 просмотра

Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании

http://consult-help.kz/ Вот старый сайт.

Нужна новая концепция.

- Минимум графики

- Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие то документы

- Что то свежее, стильное и красивое

Структура:

3 колоночный сайт.

Верху не сильно высокая шапка - слева шлеш лого

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верху справа флеш банер типо "есть вопросы, позвоните сейчас и девушка с трубкой"

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

New_design
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$150
5 дней
Профессионал, РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик.

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New_design
42 года
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Был
12 лет назад
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