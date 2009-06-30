Ищу исполнителя для эксклюзивного художественного дизайна форума phpBB3. Тематика знакомства.
Строгий, стильный дизайн
Новый строгий, стильный дизайн для консалт-аудиторской компании
http://consult-help.kz/ Вот старый сайт.
Нужна новая концепция.
- Минимум графики
- Не нужно стиль американский, где тупые лица разглядывают какие то документы
- Что то свежее, стильное и красивое
Структура:
3 колоночный сайт.
Верху не сильно высокая шапка - слева шлеш лого
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верху справа флеш банер типо "есть вопросы, позвоните сейчас и девушка с трубкой"
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