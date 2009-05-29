Графический макет для web-страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок311 просмотров

Необходимо создать графический макет страницы приглашения в развлекательную социальную сеть с функциями видио, фото, приколы, анкеты, друзья и т.д.

ТЗ в атаче

16 лет назад
keatlon
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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