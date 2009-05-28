Дизайн для магазина

Мне необходим свой авторский сайт- я дизайнер одежды. Владею основными графическими пакетами, но веб дизом ранее не занималась. Дизайн сайта уже разработала, но, как видно есть нюансы, которые небыли учтены... Профессионалы, объясните мои ошибки и ...