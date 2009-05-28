UPGRADE дизайна

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок387 просмотров

Есть сайт: www.kingisepp-mo.ru

Надо сделать нормальный дизайн+нарезку.

Требования:

1) современное оформление официального сайта города.

2) страница ленты новостей.

3) страница статического контента и статей.

4) страница "список предприятий"

5) страница "визитка предприятия"

6) фотогалерея

7) карта города

Ограничения:

Минимальные преобразования в текущем хидере (т.е. герб, флеш-картинка, гамма долны быть соблюдены).

Присылайте Ваши предложения.

16 лет назад
yuryozzy
Юрий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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