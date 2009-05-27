Доработать макет интернет-магазина

Есть макет интернет-магазина, выполненный в CDR

Нужно доработать существующий макет:

1. При необходимости улучшить и оптимизировать расположение материала на странице

2. Оптимизировать юзабилити

3. Доработать макет с точки зрения красивого и грамотного дизайна в PSD

4. Перевести весь макет для верстки в PSD

ПРИМЕРЫ интернет-магазинов на которые нужно ориентироваться при работе:

http://www.5shadestemplates.com/websitetemplates/livedemo.php?server=osc&t=9264/index.php

http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?pr_code=1WvNn7q2jBu2D691v0ITOL6x1H0o99&PHPSESSID=08aff2122b838fb6df676027f34fff38&i=11331

http://osc.template-help.com/osc_23004/index.php