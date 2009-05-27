Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта (эскизы прилагаются)

1. главная

2. регистрация_1

3. регистрация_2

4. регистрация_3

5. вход

6. профиль_1

7. профиль_2

8. профиль_3

9. помощь

Дизайн:

Используются цвета – белый, темно-голубой, светло-голубой. Фон – белый. Шрифты предпочтительно простые (подобные Arial, Tahoma, Verdana)

Необходимо облагородить эскизы – подобрать шрифты, оттенки цветов, отрисовать кнопки, подобрать рамки, расположить аккуратно все блоки. Кнопки должны иметь 3 положения: отжатое, «мышка над кнопкой», нажатое.

Дизайн кнопок предпочтительно выпуклый, гладкий, умеренно карамельный, возможны блики и отражения.

Также нужно привести текстовые поля одному виду на всех страницах (сейчас изображены примерно и по разному).

На главной странице счетчик и баннер необходимо расположить под ватерлинией 768 пикселей (при загрузке главной страницы в браузере с разрешением 1024*768 они не должны быть видны сразу)

Верстка:

Должно работать в браузерах:

1. Opera 9+

2. IE 6+

3. FF 2+

Должно работать при разрешениях

1. 1024*768 +