Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!
Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта
Создать дизайн и верстку 9-и страниц сайта (эскизы прилагаются)
1. главная
2. регистрация_1
3. регистрация_2
4. регистрация_3
5. вход
6. профиль_1
7. профиль_2
8. профиль_3
9. помощь
Дизайн:
Используются цвета – белый, темно-голубой, светло-голубой. Фон – белый. Шрифты предпочтительно простые (подобные Arial, Tahoma, Verdana)
Необходимо облагородить эскизы – подобрать шрифты, оттенки цветов, отрисовать кнопки, подобрать рамки, расположить аккуратно все блоки. Кнопки должны иметь 3 положения: отжатое, «мышка над кнопкой», нажатое.
Дизайн кнопок предпочтительно выпуклый, гладкий, умеренно карамельный, возможны блики и отражения.
Также нужно привести текстовые поля одному виду на всех страницах (сейчас изображены примерно и по разному).
На главной странице счетчик и баннер необходимо расположить под ватерлинией 768 пикселей (при загрузке главной страницы в браузере с разрешением 1024*768 они не должны быть видны сразу)
Верстка:
Должно работать в браузерах:
1. Opera 9+
2. IE 6+
3. FF 2+
Должно работать при разрешениях
1. 1024*768 +
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