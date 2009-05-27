Нужен дизайн для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок190 просмотров

Нужен простой и элегантный дизайн для сайта на CMS Drupal 5.x. Позже потребуется пеработать его под 6-ую версию.

Форма оплаты: договоримся.

Предпочтения исполнителям с Украины.

Все предложения сбрасывайте сюда, в приват или ICQ не писать.

Drupal
16 лет назад
TuZ
47 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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