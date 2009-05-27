Здравствуйте! ЭТАП №1 http://manity.ru/ - пример вот сайт Что нужно 1 вместо всей лабуды (новости и тд) что под шапкой нужно нарисовать и разместить красиво 9 ...
Требуется сделать дизайн для существующего проекта
Проект музыкальный, onmusic.kz, дизайн этот делал сам, поэму многим не нравится, хочу чтобы вы постарались сделать такой дизайн - чтобы пользователь был в шоке от красоты, подбора цветов, и легкости "шаблона".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Здравствуйте, дамы и господа. Мне необходимо вместе с вами разработать дизайн...вроде бы обыкновенное задание, не отличающееся от остальных...есть одно НО...мне нужна сказка, абсолютный нестандарт - дизайн, который при взгляде на него остается ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен дизайн для сайта на oscommerce, тематика интернет магазин мебели.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется сделать обновление главной странички (а, возможно, и других, как пойдет). Внимание должно быть уделено главным образом привлекательности цен на кредиты для фотобанков, сделать все более оригинальным и привлекательным, особенно кнопочки оплаты Webmoney и Яндекс.Деньги. ...Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть сайтик: http://kornoff.net/puzair.ru/ Надо поменять шапку и центральную часть (трубу на провод). коротко ТЗ такое: --- Картинка в верхней части страницы (мужчина/девушка в костюме за столом, перед ним ноутбук, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Требуется грамотный человек для создания сайта района с форумом и т.п. Движок - Джуммла.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт16 лет назад
Входные данные: 1. картинка 150*150 2. текстовый блок 3. две кнопки ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн и кодировка (html + css) страницы на русскоязычную публику. Цель - увеличить процент конвертации страницы (максимизировать downloads). Тематика и дополнительные данные будут выданы в начале работы.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим дизайн интернет магазина, с продуманым юзабилити, тематика - мобильные телефоны. Нужно продумать ВСЕ, от меню, корзины, страницы с покупкой товара, до страниц с описанием доставки и гарантий. Пример который мне нравится это ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется сделать 20 шаблонов для сателлитов на Joomla 1.5. Для каждого шаблона требуется подобрать уникальный шаблон на сайте www.joomla24.com, редизайнить его (сменить шапку в соответствии с тематикой и названием наших сайтов, изменить цветовую гамму, ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад