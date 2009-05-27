Требуется сделать дизайн для существующего проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок492 просмотра
#1$

Проект музыкальный, onmusic.kz, дизайн этот делал сам, поэму многим не нравится, хочу чтобы вы постарались сделать такой дизайн - чтобы пользователь был в шоке от красоты, подбора цветов, и легкости "шаблона".

16 лет назад
php6nik
Илья 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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