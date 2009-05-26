Сайт районного портала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт54 заявки545 просмотров

Требуется грамотный человек для создания сайта района с форумом и т.п. Движок - Джуммла.

16 лет назад
dobrojil
Илья 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Эффективная целевая cтраница (landing page)

    Нужен дизайн и кодировка (html + css) страницы на русскоязычную публику. Цель - увеличить процент конвертации страницы (максимизировать downloads). Тематика и дополнительные данные будут выданы в начале работы.

    CSSHTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет магазина с продуманым юзабилити

    $250

    Необходим дизайн интернет магазина, с продуманым юзабилити, тематика - мобильные телефоны. Нужно продумать ВСЕ, от меню, корзины, страницы с покупкой товара, до страниц с описанием доставки и гарантий. Пример который мне нравится это ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта для игр под IPhone

    Сайт "АйФоне Остин" Основные требования: - Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»). - «Легкая», - яркая(стильная) графика. - Минимум текстовой информации на главной странице. ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 20 шаблонов Joomla 1.5

    $300

    Требуется сделать 20 шаблонов для сателлитов на Joomla 1.5. Для каждого шаблона требуется подобрать уникальный шаблон на сайте www.joomla24.com, редизайнить его (сменить шапку в соответствии с тематикой и названием наших сайтов, изменить цветовую гамму, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн + верстка для форума

    Необходимо сделать красивый, возможно креативный дизайн с версткой для форума, тематика : семья, ребенок, родители, дети, семейный центр... Движок форума IP.Board 2.3.5 Рассматриваются предложения только из Минска.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта-визитки

    $100

    Нужно сделать дизайн сайта-визитки для фирмы, занимающейся продажей мебели +верстка. Дизайн должен быть достаточно простой, но с изюминкой. Более подробное описание пришлю отдельно на ящик. Указывайте ссылки своих работ на проекты такого рода.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад