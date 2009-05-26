Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте. http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png Дизайн должен ...
Дизайн небольшого сайта для игр под IPhone
Сайт "АйФоне Остин"
Основные требования:
- Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»).
- «Легкая», - яркая(стильная) графика.
- Минимум текстовой информации на главной странице.
1. Главная страница. Страница с простой(интересной, стильной) графикой.
Обязательные элементы:
- IPhone(аппарат) - изображение. На странице должен как-то присутствовать(эффектно или интересно, с каким-то художественным решением) IPhone(аппарат).
- Кнопки переходов на страницы с описанием игр. Желательно, чтобы эти кнопки были в виде кнопок запуска игр на Айфоне. (всего, в начале необходимо 3 действующих кнопки, но предусмотреть возможность для увеличения их количества до 10.
- На странице должен присутствовать логотип "OSTIN Company"(или логотип OSTINGAMES)... и, возможно, слово - "GAMES".
2. На каждой странице, описывающей игру, должна присутствовать следующая графика и информация:
- В заголовке постер игры(с изображением героев и с названием)
- Кнопка перехода на ЭплеСторе с данной игрушкой(в очень удобном и заметном месте для).
- Далее должна присутствовать колонка с информацией, описывающей данный игровой проект, с картинками и вставками видео данного игрового проекта и трейлерами...
- удобно, но не "навязчиво" должны присутствовать "кнопки" перехода на описания других игровых проектов, на главную страницу и на контактную информацию.
3. Страничка с контактной информацией.
- Информация с приглашением к сотрудничеству.
- Логотип "OSTIN Company"(или логотип OSTINGAMES) с e-mail и упрощенным адресом кампании.
Прим. Возможна только графика(дизайн) сайта или сайт с графикой и программным обеспечением("под ключ")
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