Дизайн небольшого сайта для игр под IPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок334 просмотра

Сайт "АйФоне Остин"

Основные требования:

- Легко открываться всеми броузерами(и в особенности при помощи IPhone(«дивайса»).

- «Легкая», - яркая(стильная) графика.

- Минимум текстовой информации на главной странице.

1. Главная страница. Страница с простой(интересной, стильной) графикой.

Обязательные элементы:

- IPhone(аппарат) - изображение. На странице должен как-то присутствовать(эффектно или интересно, с каким-то художественным решением) IPhone(аппарат).

- Кнопки переходов на страницы с описанием игр. Желательно, чтобы эти кнопки были в виде кнопок запуска игр на Айфоне. (всего, в начале необходимо 3 действующих кнопки, но предусмотреть возможность для увеличения их количества до 10.

- На странице должен присутствовать логотип "OSTIN Company"(или логотип OSTINGAMES)... и, возможно, слово - "GAMES".

2. На каждой странице, описывающей игру, должна присутствовать следующая графика и информация:

- В заголовке постер игры(с изображением героев и с названием)

- Кнопка перехода на ЭплеСторе с данной игрушкой(в очень удобном и заметном месте для).

- Далее должна присутствовать колонка с информацией, описывающей данный игровой проект, с картинками и вставками видео данного игрового проекта и трейлерами...

- удобно, но не "навязчиво" должны присутствовать "кнопки" перехода на описания других игровых проектов, на главную страницу и на контактную информацию.

3. Страничка с контактной информацией.

- Информация с приглашением к сотрудничеству.

- Логотип "OSTIN Company"(или логотип OSTINGAMES) с e-mail и упрощенным адресом кампании.

Прим. Возможна только графика(дизайн) сайта или сайт с графикой и программным обеспечением("под ключ")

16 лет назад
norman_s
61 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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