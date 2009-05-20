Дизайн сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок568 просмотров

Ищем дизайнера в команду.

Обязательные требования: наличие работ.

Задачи

Создание дизайна по направлениям: дизайн сайтов, графический дизайн, принты(полиграфия), промо...

Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.

skype: ram0105

icq: 578369669

16 лет назад
kabaev
Стас 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать сайт о продаже авто + html вёрстка

    $100

    Нужно нарисовать сайт на тему продажи авто, т.е. сайт оказывает услуги в помощи по продаже авто, дизайн нужен не сложный, простой как на примере в скриншоте. http://img7.imageshack.us/img7/3595/f485125d536203.png Дизайн должен ...

    HTML
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для гостиницы

    $400

    Качественный дизайн для гостиницы. Название "Золотой клен". Логотип такого плана maplegold.ru то есть лист и название. Полное ТЗ с исполнителем. Типовые страницы страницы: Главная, второстепенная, галерея (фотографии), статьи, отзывы, бронирование.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $50

    Приветствую! Вообщем есть скриншот... вот по образцу сделать дизайн и сверстать его на друпал. очень простой и легкий дизайн! (чтобы было легко его установить на движок) друпал 6. + ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт авиаперевозчика

    $100

    Требуется выполнить редизайн сайта aviatur.ua в тех же цветах - синий, серый, красный 2 направления: туризм и авиабилеты. примерное кол-во модулей: 1. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочненький дизайн для сайтика

    $100

    В наличии сайтик, http://windows777.ru/index.php?do=beauty - конкурс красоты (в стадии разработки) - движек ДЛЕ 7.5 Нужен дизайн для этого создания (предоставленный шаблон для движка дле). Что хочу? 1) Строгие цвета: красный, черный, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать несколько страниц шаблона (DLE8)

    $30

    Шаблон сверстан (div + css) и поставлен на дле8, имеются макеты psd и сам шаблон и верстка автора. Посмотреть шаблон можно тут - www.hitchkok.z52.ru Нужно сделать: 1. Натянуть картинки соответственно ...

    CSSDLEJavaScript
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется дизайн партнерского ххх-сайта знакомств.требование одно-если посетитель зашел на этот сайт,то не уйдет хотя бы потому,что ооочень все красиво.бюджет кризисный!

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $30

    Нарисовать дизайн и сверстать сайт-визитку для конторы, занимающейся администрированием серверов на Linux. Особых наворотов не надо. Скроно, и со вкусом чтоб было.

    Linux
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад