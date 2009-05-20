Ищем дизайнера в команду.

Обязательные требования: наличие работ.

Задачи

Создание дизайна по направлениям: дизайн сайтов, графический дизайн, принты(полиграфия), промо...

Кто нам не нужен: Те, кто не готов работать каждый день больше 2 часов. Те, кто забывает о работе, переступая порог офиса. Те, у кого регулярно болеют и умирают бабушки. Те, кто слово "Надо" ставят ниже похода в кино с девушкой. Те, у кого 5 раз на дню ломается интернет, выключается свет и сгорает компьютер.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.

skype: ram0105

icq: 578369669