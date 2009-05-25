Правка HTML (Приватно для Абдуллазянов Эльдар)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Есть небольшая работка.. Тут нужны знания html, css .. Вот задание:

1) Если добавить ссылку на " Вход Регистрация" Текст станет меньше...

2) Если добавить ссылку на "ДА НЕТ" (ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 18 лет?) Текст станет меньше. и другого цвета...

3) "Вход Регистрация" Сделать подчеркивающией линии...

4) Блок по середине сделать так: Чтоб при разных разрешениях он всегда был по середине...

5) Гляните что в IE там нужно малясь подправить...

Шаблон скину испонителю... Оплата небольшая 7$

CSSHTML
16 лет назад
sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Вежливость, тактичность и отличное знание своего дела - вот основные черты Эльдара. Работа была сдана раньше срока, все пожелания были учтены, а также превнесены и выполнены свои, внятные, обоснованные, а главное, полностью согласованные с заказчиком (т.е. мною) нововведения. Приятный собеседник, знает свое дело и не конфликтует по пустякам (как некоторые альтернативно одарённые). Все схватывает мгновенно и без лишних вопросов делает так, как сказано, а не так, как самому хотелось бы. Подводя итог, повторюсь: Эльдар - вежливый, тактичный и отлично знает свое дело . Рекомендую, а мои рекомендации дорогого стоят.
Было приятно работать с Сергеем. Очень позитивный человек) Никаких проблем не возникло. Своевременная оплата. Рекомендую всем! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

jazzbass
Михаил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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