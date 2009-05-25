Правка HTML (Приватно для Абдуллазянов Эльдар)

Есть небольшая работка.. Тут нужны знания html, css .. Вот задание:

1) Если добавить ссылку на " Вход Регистрация" Текст станет меньше...

2) Если добавить ссылку на "ДА НЕТ" (ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 18 лет?) Текст станет меньше. и другого цвета...

3) "Вход Регистрация" Сделать подчеркивающией линии...

4) Блок по середине сделать так: Чтоб при разных разрешениях он всегда был по середине...

5) Гляните что в IE там нужно малясь подправить...

Шаблон скину испонителю... Оплата небольшая 7$