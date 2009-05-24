Нужен дизайн авто-сайта

Всвязи с дефолтом предыдущего дизайнера (заказчик не принял дизайн) объявляю тендер на разработку нового варианта.

Кто готов взяться прямо сейчас - пишите. Времени ещё не в обрез, но уже поджимает немного.

Все подробности - в ТЗ. Также во вложении один из вариантов не принятого дизайна. Нужно сделать кардинально отличающийся вариант. Основная идея дизайна - устремленность в будущее, футуристичность. Намек на элитность литых дисков - но именно намек, заводу важно не потерять владельцев ВАЗов и низкобюджетных иномарок - это существенный рынок. skad.ru - текущий сайт.

PS. Не нужно писать "готов работать!". Вчитайтесь в ТЗ, почувствуйте настроение будущего дизайна и в предложении дайте пару ссылок на работы из Вашего портфолио с похожим настроением. Не обязательно автоработы, но наличие опыта в дизайне автосайтов-дополнительный плюс.