Нужен дизайн авто-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок610 просмотров

Всвязи с дефолтом предыдущего дизайнера (заказчик не принял дизайн) объявляю тендер на разработку нового варианта.

Кто готов взяться прямо сейчас - пишите. Времени ещё не в обрез, но уже поджимает немного.

Все подробности - в ТЗ. Также во вложении один из вариантов не принятого дизайна. Нужно сделать кардинально отличающийся вариант. Основная идея дизайна - устремленность в будущее, футуристичность. Намек на элитность литых дисков - но именно намек, заводу важно не потерять владельцев ВАЗов и низкобюджетных иномарок - это существенный рынок. skad.ru - текущий сайт.

PS. Не нужно писать "готов работать!". Вчитайтесь в ТЗ, почувствуйте настроение будущего дизайна и в предложении дайте пару ссылок на работы из Вашего портфолио с похожим настроением. Не обязательно автоработы, но наличие опыта в дизайне автосайтов-дополнительный плюс.

16 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад

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