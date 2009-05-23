В приложении находится задание на разработку дизайна сайта. Изложены основные моменты, детали можно уточнить по эл. почте или ICQ.
Дизайн для DLE сайта FilmiX
Мне нужен дизайн на тему онлайн фильмы
Бюджет минимальный
Пишите кто сколько хочет за шаблон
Бюджет до 20 баксов
Если портфолио хорошее то могу дать 30$
Заявки фрилансеров
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