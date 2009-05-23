Дизайн для DLE сайта FilmiX

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Закрыт14 заявок355 просмотров

Мне нужен дизайн на тему онлайн фильмы

Бюджет минимальный

Пишите кто сколько хочет за шаблон

Бюджет до 20 баксов

Если портфолио хорошее то могу дать 30$

DLE
16 лет назад
RoMeO09
29 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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