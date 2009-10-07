Дизайн-макет + верстка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок386 просмотров

Необходимо изготовить и сверстать дизайн-макет сайта с двумя-тремя простыми флеш-элементами, состоящий из 6 наполненных демо-страниц (отличие только в контентной части) [плюс три-четыре простых баннера].

Уровень исполнения: http://prav.tatar.ru/rus/

ДОПОЛНЕНО:

- вот еще хороший образец: http://www.transport.gov.za/

Сроки жесткие (время московское!)

до 18:00 26 мая принимаю ваши предложения:

- либо подготовленный по ТЗ эскиз главной страницы сайта (должно быть понятно, что где будет расположено, какое предлагается цветовое решение, флеш также хотя бы в черновом исполнении) - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

- либо указание работы (работ) в вашем портфолио, близкой к требованиям ТЗ, выполненной в 2009 году.

до 9:00 27 мая - выбор исполнителя, либо пересмотр условий проекта.

к 9:00 29 мая — от исполнителя 95% выполнение (результат, который можно показать на утверждение)

100% доработка и сдача к утру 1 июня.

Если не готовы уделить на это задание полное внимание в ближайшую неделю, лучше не беритесь.

Выбор исполнителя: по представленному эскизу (работе в портфолио).

Требование к исполнителю: быть на связи!

Оплата

Общая сумма за работу — 9000 руб. За качественное выполнение 95% работы в срок до 9 утра 28 мая (моск.время), то бишь на сутки раньше - плюс 3000 руб. Этот же бонус можем выплатить и без опережения графика за хорошую работу (при условии соблюдения сроков)

За несоблюдение сроков по вине исполнителя - отказ в оплате (дополнено: прошу понять этот момент правильно - если будет нормальный рабочий процесс, контакт и взаимопонимание, то проблем не будет)

Оплата 2000 руб. после утверждения эскиза, окончательный расчет - по окончании работ (переведем в первую неделю июня)

ТЗ в аттаче

Дополнено: пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ТЗ и отправьте свой эскиз (либо укажите на работу в вашем портфолио, которая близка к требованиям ТЗ)

Дополнено: убрал из ТЗ сроки и условия оплаты (все условия в этом тексте, если будут меняться, то не в сторону ухудшения условий), добавил логотип.

Дополнено: если начали готовить эскиз - сообщите в приват, чтобы я знал.

Дополнено: исполнитель выбран, всем спасибо!

16 лет назад
AndreiK
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$375
7 дней
Работа выполнена.
Рад был сотрудничеству :).

Заявки фрилансеров

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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