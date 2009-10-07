Необходимо поправить (создать новую) шапку для сайта homeflore.ru, размеры шапки должны соответствовать размерам прежней шапки. Желательна оптимизация под Web, приветствуется наличие растений (цветов, стебельков и пр.) Необходима состыковка с дизайном, не грубые переходы ...
Дизайн-макет + верстка сайта
Необходимо изготовить и сверстать дизайн-макет сайта с двумя-тремя простыми флеш-элементами, состоящий из 6 наполненных демо-страниц (отличие только в контентной части) [плюс три-четыре простых баннера].
Уровень исполнения: http://prav.tatar.ru/rus/
ДОПОЛНЕНО:
- вот еще хороший образец: http://www.transport.gov.za/
Сроки жесткие (время московское!)
до 18:00 26 мая принимаю ваши предложения:
- либо подготовленный по ТЗ эскиз главной страницы сайта (должно быть понятно, что где будет расположено, какое предлагается цветовое решение, флеш также хотя бы в черновом исполнении) - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ
- либо указание работы (работ) в вашем портфолио, близкой к требованиям ТЗ, выполненной в 2009 году.
до 9:00 27 мая - выбор исполнителя, либо пересмотр условий проекта.
к 9:00 29 мая — от исполнителя 95% выполнение (результат, который можно показать на утверждение)
100% доработка и сдача к утру 1 июня.
Если не готовы уделить на это задание полное внимание в ближайшую неделю, лучше не беритесь.
Выбор исполнителя: по представленному эскизу (работе в портфолио).
Требование к исполнителю: быть на связи!
Оплата
Общая сумма за работу — 9000 руб. За качественное выполнение 95% работы в срок до 9 утра 28 мая (моск.время), то бишь на сутки раньше - плюс 3000 руб. Этот же бонус можем выплатить и без опережения графика за хорошую работу (при условии соблюдения сроков)
За несоблюдение сроков по вине исполнителя - отказ в оплате (дополнено: прошу понять этот момент правильно - если будет нормальный рабочий процесс, контакт и взаимопонимание, то проблем не будет)
Оплата 2000 руб. после утверждения эскиза, окончательный расчет - по окончании работ (переведем в первую неделю июня)
ТЗ в аттаче
Дополнено: пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ТЗ и отправьте свой эскиз (либо укажите на работу в вашем портфолио, которая близка к требованиям ТЗ)
Дополнено: убрал из ТЗ сроки и условия оплаты (все условия в этом тексте, если будут меняться, то не в сторону ухудшения условий), добавил логотип.
Дополнено: если начали готовить эскиз - сообщите в приват, чтобы я знал.
Дополнено: исполнитель выбран, всем спасибо!
Выбранный исполнитель
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