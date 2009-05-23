Дизайн для молодежного образовательного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки485 просмотров

=== Что за проект

Разработка макета образовательного портала.

У него будет 5 ключевых аудиторий:

- школьники, студенты

- преподаватели

- родители

- администраторы образовательного процесса (директора школ, например)

- научные и социальные партнеры

Сама по себе система взаимодействия этих 5 аудиторий уже есть, проект несколько лет как работает в оффлайне (проводятся образовательные конкурсы в школах, выездные семинары и пр).

Теперь стоит задача создать под него портал и перенести т.о. в онлайн.

=== Кто мне нужен

Дизайнер с:

1) опытом разработки порталов / интернет-магазинов / социальных сетей

2) внимательностью к деталям

Под внимательностью к деталям я подразумеваю то, что описано: а) в Ководстве; б) в этой статье:

http://habrahabr.ru/blogs/web_design/50497/

3) интересом к работе

Хочу, чтобы человеку было интересно заниматься этим проектом - чтобы он был активен, предлагал разные варианты решения тех или иных мелких задач по макету, был готов после завершения работ рисовать (за отдельные деньги) всякие новые функциональные блоки (они планируются).

=== Как оплачивается

100% по факту выполнения работы.

Оплата - Webmoney или банковский перевод.

Либо безопасной сделкой здесь на Веблансере, если есть готовность взять на себя процент за нее.

Когда будете оставлять заявку - указывайте цену работы и время (ориентировочное) на создание макета.

Заявки без цены или времени рассматривать не хочу.

=== Какие материалы есть к дизайну

Есть т/з. Есть логотип (в приложении). Есть дерево разделов сайта.

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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