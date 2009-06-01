Строгий дизайн для сайта

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Завершен71 заявка784 просмотра

Дизайн для сайта компании, занимающейся разработкой технической документации

рассмотрю все варианты, отдам предпочтение исполнителям у которых есть работы близкие к данной теме

дизайн строгий, без излишеств, но в то же время стильный, должен быть сделан с оглядкой на удобство при вёрстке

если сроки и качество выполненной работы устроят, то смогу предложить исполнителю постоянное сотрудничество либо ознакомление со следующими проектами до публикации на weblancer-е на его выбор

16 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

28
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Вся работа была выполнена даже раньше срока, учёл и реализовал все пожелания работал практически без тз, творчески отнёсся к заданию и в итоге вышло лучше чем я мог желать приятный в общении человек, с которым всегда можно найти общий язык рекомендую всем
Четко, ясно и оплата без промедлений! Качества профессионала. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

28
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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