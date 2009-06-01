Строгий дизайн для сайта

Дизайн для сайта компании, занимающейся разработкой технической документации

рассмотрю все варианты, отдам предпочтение исполнителям у которых есть работы близкие к данной теме

дизайн строгий, без излишеств, но в то же время стильный, должен быть сделан с оглядкой на удобство при вёрстке

если сроки и качество выполненной работы устроят, то смогу предложить исполнителю постоянное сотрудничество либо ознакомление со следующими проектами до публикации на weblancer-е на его выбор