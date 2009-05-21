Разработать шапку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок553 просмотра

Добрый день , нужно разработать "шапку" для сайта www.sibdog.ru

сейчас она очень большая и не функциональная нравиться шапка на сайте http://pitomec.ru/

Нужно что то подобное. чтобы было симпотично и функционально чтобы можно было вставить баннер 468x60.

Оставлять комментарии только ТУТ!!

В личку, почту и ICQ не писать!!(уважайте свое и чужое время!!)

16 лет назад
Joker84
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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