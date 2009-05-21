Дизайн + верстка под joomla версии 1.5+ шаблоны какого уровня хочу заказать forum.searchengines.ru/showthread.php?t=242291 шапка, меню, основной текст, футер. т.е. без дополнительных блоков под шапкой. жду цены, сроки и ...
Разработать шапку
Добрый день , нужно разработать "шапку" для сайта www.sibdog.ru
сейчас она очень большая и не функциональная нравиться шапка на сайте http://pitomec.ru/
Нужно что то подобное. чтобы было симпотично и функционально чтобы можно было вставить баннер 468x60.
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В личку, почту и ICQ не писать!!(уважайте свое и чужое время!!)
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