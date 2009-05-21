Добрый день , нужно разработать "шапку" для сайта www.sibdog.ru

сейчас она очень большая и не функциональная нравиться шапка на сайте http://pitomec.ru/

Нужно что то подобное. чтобы было симпотично и функционально чтобы можно было вставить баннер 468x60.

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