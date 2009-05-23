Нужно разработать дизайн сайта для туристической фирмы.

Что есть в наличии - фир. стиль, логотип.

Требуеться создать уникальный дизайн, который привлекал бы клиентов, и не был похож на остальные сайты данной тематики.

ТЗ готово и будет выслано выбранному исполнителю.

Писать в почту не надо - буду удалять письма. Пишите пожалуйста в личку.

Время выполнения на проект не больше 7 дней.

Жду ваших предложений.