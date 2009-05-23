Нужно разработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка251 просмотр

Нужно разработать дизайн сайта для туристической фирмы.

Что есть в наличии - фир. стиль, логотип.

Требуеться создать уникальный дизайн, который привлекал бы клиентов, и не был похож на остальные сайты данной тематики.

ТЗ готово и будет выслано выбранному исполнителю.

Писать в почту не надо - буду удалять письма. Пишите пожалуйста в личку.

Время выполнения на проект не больше 7 дней.

Жду ваших предложений.

16 лет назад
mirinda
Ира 
41 год
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

knurbear
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$200
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

knurbear
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад