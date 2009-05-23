Нужно создать профессиональный шаблон для vBulletin: шапка + иконки + стиль самого форума. Обязательно предоставляйте ссылки на Ваше портфолио.
Нужно разработать дизайн сайта
Нужно разработать дизайн сайта для туристической фирмы.
Что есть в наличии - фир. стиль, логотип.
Требуеться создать уникальный дизайн, который привлекал бы клиентов, и не был похож на остальные сайты данной тематики.
ТЗ готово и будет выслано выбранному исполнителю.
Писать в почту не надо - буду удалять письма. Пишите пожалуйста в личку.
Время выполнения на проект не больше 7 дней.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим промо дизайн для развлекательного сайта. В частности необходима вставка flash элементов и отрисовка людей. Рассматриваются только предложения от дизайнеров с портфолио в данной тематике.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Креативность, но согласно всем материалам брифа. Эскизы принимаются сегодня до 21:00. Необходимо визуально обозначить свою позицию, но без детального прорабатывания. Подробности в ICQ: 979 444 44Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Создание дизайна сайтаЗавершен16 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать дизайн для сайта в сфере недвижимости. Имеется полное ТЗ для дизайнера, будет выслано разработчику для дальнейшего обсуждения. Имеется ясное представление о том, каким должен быть ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать макет + HTML главной страницы сайта. (тема - сантехника) Условия: - Дизайн, не перенасыщенный графикой - Подгонка под другие стараницы сайта (общий стиль, цветовая гамма и ...Завершен16 лет назад
Нужен простой, но приятный дизайн сайта для фирмы, которая занимается производством насосов. Нужна главная страница, внутренняя, катлог продукции. На главной должны быть следующие элементы - Меню и подменю - ...Завершен16 лет назад
- $250
Дизайн страницы для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.Ближайшее мероприятие состоится в клубе www.justins.de На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и мероприятия которые ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужен очень качественный , креативный, графически насыщенный дизайн.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Коммерческий сайт - компания занимается ремонтом компьютеров. Нужен приятный дизайн с элементами от руки! + Логотип.Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт16 лет назад