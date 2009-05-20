Нужен очень качественный , креативный, графически насыщенный дизайн.
Нужен качественый дизайн для клуба в Европе
Дизайн страницы для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.Ближайшее мероприятие состоится в клубе www.justins.de
На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и мероприятия которые будут.Понравились сайты http://www.sohorooms.com и http://www.barsky-club.com
Сроки поджимают.Поэтому жду ваших предложений.Техническое задание скину при добавлении в участие конкурса.
При утверждении дизайна деньги будут перечислены в течении 12 часов.
Разделы
1. О проекте (текст,фото)
2. Новости (как на странице http://www.barsky-club.com/#news/index/ )
3. Анонсы/Events
4. VIP-Сервис (текст,фото) (раздел можно сделать на подобе раздела service на странице http://www.justins.de )
4.1 Заказ столов
4.2 Шатл сервис
4.3 Отель
4.4 Клубные карты
5. Дресс-код
6. Музыка
7. Фото галерея
8.Спонсоры и Партнёры
9.Контакт
На главной страницы:
Новости (два раздела с возможностью добавлять фото)примерно как на сайте www.barsky-club.com
Афиша мероприятий (возможность добавлять флаеры или фото с описанием) www.barsky-club.com или www.sohorooms.com
Места для Банера
Фотогалерея похоже как на сайте www.barsky-club.com
Impressum (внизу в правом углу)-контактные даные компании
Заявки фрилансеров
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