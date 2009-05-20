Нужен качественый дизайн для клуба в Европе

# 1 — $

Дизайн страницы для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.Ближайшее мероприятие состоится в клубе www.justins.de

На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и мероприятия которые будут.Понравились сайты http://www.sohorooms.com и http://www.barsky-club.com

Сроки поджимают.Поэтому жду ваших предложений.Техническое задание скину при добавлении в участие конкурса.

При утверждении дизайна деньги будут перечислены в течении 12 часов.

Разделы

1. О проекте (текст,фото)

2. Новости (как на странице http://www.barsky-club.com/#news/index/ )

3. Анонсы/Events

4. VIP-Сервис (текст,фото) (раздел можно сделать на подобе раздела service на странице http://www.justins.de )

4.1 Заказ столов

4.2 Шатл сервис

4.3 Отель

4.4 Клубные карты

5. Дресс-код

6. Музыка

7. Фото галерея

8.Спонсоры и Партнёры

9.Контакт

На главной страницы:

Новости (два раздела с возможностью добавлять фото)примерно как на сайте www.barsky-club.com

Афиша мероприятий (возможность добавлять флаеры или фото с описанием) www.barsky-club.com или www.sohorooms.com

Места для Банера

Фотогалерея похоже как на сайте www.barsky-club.com

Impressum (внизу в правом углу)-контактные даные компании