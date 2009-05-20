Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт113 заявок820 просмотров

Нужен дизайн сайта.

Предоставлю блок схемы основных страниц сайта (4 страницы)

Бюджет - 6000 рублей

16 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $50

    Необходимо сделать простой дизайн по примеру, т.е. по сути только перерисовать + верстку.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание фирменного дизайна.

    Здравствуйте, компании требуется новый, красивый и функциональный сайт. Компания занимается продажей и установкой комплектов спутникового телевидения. Требования к сайту: 1.) Нужен сайт витрина. 2.) Удобнае публикация ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    Нужен дизайн для сайта www.santehbay.ru. Хочется сделать красивое оформление на тему связанную с сантехникой. В предложениях скидывайте сроки и цену.

    Дизайн сайтов89 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка несложного дизайна для сайтов

    Требуется разработать дизайн для трех новых тематических сайтов. Цели конкурса: 1. создание простого экономичного дизайна для предложенных сайтов 2. подбор специалистов для дальнейшей работы по эксклюзивным проектам ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Облагородить дизайн Wordpress темы

    Есть уже готовая Wordpress тема: http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20 Необходимо разработать уникальную шапку согласно заданным условиям, а также изменить цветовую гамму как на теме http://preview.wptheme4free.com/?preview_theme=webby-blue-10 ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать свой шаблон для сайта на WP

    $100

    Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться ...

    WordPress
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад