Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться ...
Создать свой шаблон для сайта на WP
Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться количество просмотров, выводиться популярные и обсуждаемые новости. Комментарии должны постранично разбиваться (сейчас уже реализовано, но надо перенести в новый шаблон)
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