Создать свой шаблон для сайта на WP

Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться количество просмотров, выводиться популярные и обсуждаемые новости. Комментарии должны постранично разбиваться (сейчас уже реализовано, но надо перенести в новый шаблон)