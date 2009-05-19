Создать свой шаблон для сайта на WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок253 просмотра

Создать для новостного сайта, работающего на Word Press, оригинальный шаблон, включающий на главной изменяющиеся топ-темы, новостную ленту, автоматическую фотогалерею каталога, статьи по категориям, видеоплагин (есть пример работающего по такой схеме шаблона). На статьях должно фиксироваться количество просмотров, выводиться популярные и обсуждаемые новости. Комментарии должны постранично разбиваться (сейчас уже реализовано, но надо перенести в новый шаблон)

WordPress
16 лет назад
barysh77
56 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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