Дизайн онлайн киношника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки321 просмотр

Нужно что-то вроде _scriptiks_ru, только киношного типа, киноленты, камеры проекторы и все в таком духе в качестве элементов оформления. Блоки с закругелнными краями как и в приведенном примере. Обязательно светлый диз как и в приведенном примере. В шапке переработать упор НЕ на регистрацию, а сделать шапку - картинку про кино что-нибудь. Вот примерно что я хотел бы. Дизайн 1й страницы в psd. Предлагайте цены и сроки.

16 лет назад
web-lancer
Виктор 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интегрирование Gallery в phpbb

    Сайт: sibsalsa.ru. На сайте сейчас установленна Gallery 2.1 (раздел Фото) и phpbb2 (раздел Форум). Требуется чтобы все зарегистрированные пользователи форума могли оставлять комментарии к фотографиям на примере того как это сделано вконтакте. Анонимные комментарии допускаться ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Необходимо нарисовать и сверстать шаблон сайта, на основе уже существущего, т.е. сохранить структуру и расположение элементов. Подробности после выбора исполнителя. Ссылка на нынешний http://ctrlalt.ru Оплата при помощи WebMoney.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн форума

    Добрый день, есть необходимость переделать дизайн форума (скорее даже поменять цвета). В настоящее время форум выглядит так http://www.architector.ru/forum/ мне надо переделать его дизайн, а именно сделать шапку под фирменный цвет сайта, разместить ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен готовый дизайн для системы баннерообмена. Что нужно: 1. Полностью дизайн сайта под ключ (натяжка готового дизайна на наш скрипт). 2. В дизайне обязательно должны использоваться "флаш" иконки,кнопки, графика. ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для Интернет-магазина

    Нужен дизайн интернет-магазина. Нет ничего, кроме названия домена (и соответственно сайта) -santehsklad Тематика - сантехника, радиаторы, котлы, отопление. Нечто подобное сайту http://www.holodunet.ru/ В дизайне желательно, чтобы была анимация или флеш - немного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад