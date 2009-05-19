Дизайн онлайн киношника

Нужно что-то вроде _scriptiks_ru, только киношного типа, киноленты, камеры проекторы и все в таком духе в качестве элементов оформления. Блоки с закругелнными краями как и в приведенном примере. Обязательно светлый диз как и в приведенном примере. В шапке переработать упор НЕ на регистрацию, а сделать шапку - картинку про кино что-нибудь. Вот примерно что я хотел бы. Дизайн 1й страницы в psd. Предлагайте цены и сроки.