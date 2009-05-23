Персонально для Григорьева Дмитрия (dam)

Очень доволен, что обратился к Дмитрию. Отлично помог раскрыть суть темы (продвижение софта)... Работает быстро, я даже не успевал подумать.. это правда... Человек очень вежливый и грамотный, приятный в общении. Сотрудничество очень понравилось... Спасибо!