Персонально для Григорьева Дмитрия (dam)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка233 просмотра

Редизайн сайта + макетирование.

www.novabook.ru

16 лет назад
rdadabaev
Равшан 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$55
7 дней
Очень доволен, что обратился к Дмитрию. Отлично помог раскрыть суть темы (продвижение софта)... Работает быстро, я даже не успевал подумать.. это правда... Человек очень вежливый и грамотный, приятный в общении. Сотрудничество очень понравилось... Спасибо!
Великолепно! Четкое оформление желаний - в слова, в процессе сотрудничества. Оплата по договоренности - полностью и вовремя. С удовольствием буду с Вами работать. С уважением, Дмитрий.

Заявки фрилансеров

dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад

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