Редизайн интернет-магазина osCommerce VAM

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка262 просмотра

Требуется нарисовать дизайн для интернет-магазина на платформе osCommerce VAM Edition BTS и прикрутить его к сайту.

16 лет назад
volley_07
Владимир 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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