Дизайн для сайта (for Tixan)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка216 просмотров

Нужно сделать дизайн для сайта. ТЗ будет)

16 лет назад
Shugich
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Tixan
Иван 
31 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Отлично справился с поставленной задачей, а главное быстро.
Отличный заказчик, чётко знает чего хочет. Оплата сразу после сдачи работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Tixan
Иван 
31 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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