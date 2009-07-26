Редизайн сайта онлайн игры

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок247 просмотров

Требуется провести редизайн сайта онлайн игры - www.ravenhold.net . Дизайн должен быть выполнен в соответствии с общей эстетикой клана, обозначенной на сайте; быть строгим, но запоминающимся. Интересует только профессиональный подход к делу. Также потребуется создание дизайна для ресурсов этого сайта, которые там сейчас не выставлены.

P.S. Спасибо за предложения, исполнитель найден. Удачи в работе над другими проектами.

16 лет назад
Helcaor
Галкин 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$150
7 дней
Редизайн выполнен качественно и в срок, нареканий не возникло. Рекомендую данного исполнителя всем, кому потребуется исполнение схожих задач. Большое спасибо за работу, если потребуется что-то ещё - буду знать к кому обратиться.
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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