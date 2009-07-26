Требуется провести редизайн сайта онлайн игры - www.ravenhold.net . Дизайн должен быть выполнен в соответствии с общей эстетикой клана, обозначенной на сайте; быть строгим, но запоминающимся. Интересует только профессиональный подход к делу. Также потребуется создание дизайна для ресурсов этого сайта, которые там сейчас не выставлены.

P.S. Спасибо за предложения, исполнитель найден. Удачи в работе над другими проектами.