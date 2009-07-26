Необходимо сделать дизайн и по утвержденному дизайну сверстать шаблоны для сайта инвестиционной компании. Основная деятельность компании - продвижение инвестиционных продуктов и консалтинг в финансвой области. Необходимо учесть, что сайт будет многоязычным. Необходимо ...
Редизайн сайта онлайн игры
Требуется провести редизайн сайта онлайн игры - www.ravenhold.net . Дизайн должен быть выполнен в соответствии с общей эстетикой клана, обозначенной на сайте; быть строгим, но запоминающимся. Интересует только профессиональный подход к делу. Также потребуется создание дизайна для ресурсов этого сайта, которые там сейчас не выставлены.
P.S. Спасибо за предложения, исполнитель найден. Удачи в работе над другими проектами.
Выбранный исполнитель
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